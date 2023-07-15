Победителем Международного ультрамарафона стал спортсмен из Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Спортсмен из Темиртау Захар Бушинов одержал победу в Международном суточном ультрамарафоне. Он пробежал 153 км за 24 часа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Забег состоялся в столичном триатлон-парке «Астана». В нем участвовали спортсмены из Казахстана, России, Кыргызстана, Узбекистана и других стран в трех возрастных категориях.

Захар Бушинов занял первое место в группе 18–35 лет. Он воспитанник специализированной школы-интерната имени А. Молдагуловой, призер и победитель международных стартов по легкой атлетике в беге на 400 и 800 метров. Экс-рекордсмен в эстафетном беге 4 по 400 м в закрытых помещениях. В 2012 году перешел в любительский спорт.

«Легкой атлетикой занимаюсь с 2002 года. О суточном забеге узнал за месяц до старта. Особо не готовился. Марафон мы бежали в парке Астаны по километровому кругу. Очень сложно было ночью. Многие не выдержали и сошли с дистанции. В итоге в каждой возрастной категории определили по три призера. Планирую и дальше принимать участие в подобных марафонах», – говорит Захар Бушинов.

Победителям и призерам вручили кубки, медали и дипломы.