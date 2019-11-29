Победителем международного турнира по шахматам стал житель Семея
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Житель Семея Болат Кабжанов завоевал первое место на международном турнире по шахматам среди людей с ограниченными возможностями, который впервые прошел в испанском городе Торревьеха с 21 по 25 ноября, передает корреспондент МИА «Казинформ» .
В аэропорту победителя встречали аплодисментами и песней. Встречающие назвали 62-летнего Болата Кабжанова настоящим героем, ведь он поехали в далекую Испанию без сопровождения и вернулся с победой.
«Партия была очень сложной и соперник играл остро, но мне удалось выиграть. В Испании турнир прошел отлично, и это несмотря на то, что он дважды переносился» , - отметил чемпион турнира.
В международном турнире приняли участие свыше 20 спортсменов из 8 стран мира. Чемпионат проходил по швейцарской системе по двум видам. В обоих из них казахстанец занял первое место.
Отметим, что Болат Кабжанов является руководителем спортивного сектора Клуба для слепых и слабовидящих граждан и мастером спорта международного уровня.
К слову, чемпионат в Испании был впервые организован Международной шахматной ассоциацией инвалидов.
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