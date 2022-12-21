Победитель турнира «Super Bol 1 на 1» Абзал Аскаров поедет на финал Лиги чемпионов UEFA 2023

21 Декабря 2022, 21:57

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане прошел турнир «Super Bol 1 на 1», передает МИА «Казинформ».

32 участника из числа спортсменов, шоуменов и лидеров общественного мнения блеснули футбольной техникой и проверили свою удачу на мини-площадке размером 5 на 4 метра.

Зрители в онлайне и офлайне увидели 31 игру навылет.

На площадке за звание чемпиона в том числе сражались рекордсмен Книги Гиннесса Сергей Цырульников, актер и продюсер Рустем Омаров, шоумен и юморист Данияр Джумадилов и еще несколько десятков известных и популярных казахстанцев.

Однако сегодня удача сопутствовала представителю компании Freedom Broker Абзалу Аскарову, который в итоге в тяжелейшей борьбе одолел всех соперников по пути к финалу и завоевал супер-приз турнира - путевку на финал Лиги чемпионов UEFA 2023 в Стамбуле.