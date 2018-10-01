-
-
-
-
-
11:06 536
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
01:45 363
-
-
-
-
вчера 23:59 179
-
-
-
-
вчера 22:30 204
-
вчера 22:11 833
-
-
-
Победитель по дзюдо на Кубок акима города определился в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Победитель по дзюдо на Кубок акима города определился в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В Атырау в центральном физкультурно-оздоровительном комплексе в рамках празднования Дня города прошел открытый турнир среди подростков по дзюдо на Кубок акима города Атырау. В турнире приняли участие 15 команд из России, Мангистауской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Атырауской областей.
Приняв участие в торжественной церемонии открытия, аким города Атырау Алимухаммед Куттумуратулы выступил с приветственной речью, в ходе которой пожелал всем участникам успеха. Он высоко оценил развитие дзюдо в Атырау, напомнив, что не так давно в городе успешно прошли соревнования на Кубок мира по парадзюдо.
Обладателем Кубка акима города стала команда Актюбинской области. Ее участники получили денежный приз в размере 300 тысяч тенге. В финале они выиграли у местных спортсменов специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №1 со счетом 4: 2. Третье место разделили спортсмены спортивных школ №4 и №1.
- АФК «Кайрат» с первого места вышел в элитный раунд Лиги чемпионов
- Благотворительный забег в поддержку Галины Полевой прошел в Астане
- ФК «Кайрат» потерял шансы на чемпионство
- В Атырау ко Дню города презентовали 20 новых автобусов
- Казахстанское содержание начинается с патриотизма - в Атырау прошел бизнес-форум
- 10-метровый торт испекли в Атырау