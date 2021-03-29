Победительницей Кубка мира по самбо стала карагандинка Ажар Салыкова

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинка Ажар Салыкова в весовой категории 65 кг завоевала золото на прошедшем в Москве Кубке мира по самбо «Мемориал А. Харлампиева», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В течение двух дней был разыгран 21 комплект медалей. За них боролись 300 сильнейших спортсменов из 16 стран: Армении, Бахрейна, Беларуси, Болгарии, Греции, Грузии, Казахстана, Камеруна, Кыргызстана, Молдовы, России, Румынии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

Ажар Салыкова – мастер спорта РК по дзюдо. Неоднократная чемпионка РК. Серебряный призёр чемпионата Азии по дзюдо (Индия, Кочи). Мастер спорта международного класса по самбо. Трёхкратная чемпионка РК по самбо. Бронзовый призёр чемпионата мира по самбо (Южная Корея). Мастер спорта по қазақ күресі – чемпионка РК.

Бронзовую медаль на чемпионате мира по самбо девушка завоевала в 2019 году. Тогда она всего год занималась этим видом спорта, но за её плечами был хороший опыт участия в соревнованиях.