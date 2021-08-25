Победительница «Славянского базара» подарила статуэтку родному краю
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Победительница «Славянского базара в Витебске», певица Рухия Байдукенова подарила свою статуэтку родному краю – Алматинской области. Статуэтка будет располагаться в областном музее, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Об этом она поделилась на своей странице в Instagram.
«Наверное, после «Славянского базара» это в первый раз, когда я так взволнована. Конечно, уважение народа очень ценно, но признание и любовь родных земляков ни с чем несравнимое чувство! Поэтому меня сегодня распирало от гордости, и сегодня я очень счастлива», - написала певица.
Она искренне поблагодарила акима Алматинской области Амандыка Баталова за теплый прием.
«Как вы знаете, Амандык Габбасович поддержал меня перед конкурсом и пожелал удачи от имени всех моих земляков. Сегодня он поздравил меня с победой и сказал, что гордится талантами из родного Семиречья. Он отметил, что поддержка администрации области в сфере культуры и искусства растет из года в год. Это действительно отрадно! Я, в свою очередь, подарила статуэтку Гран-при «Славянский базар». Еще больше была тронута, узнав о том, что статуэтка будет передана в областной музей. Как говорила ранее, победу в данном конкурсе я посвятила тридцатилетию нашей Независимости. Надеюсь, что это будет маленьким знаком моей безграничной любви и уважения к Родине», - отметила Рухия Байдукенова.
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