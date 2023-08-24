Победительница «Мейкин Азия» Айна Калмаганбетова проведет творческий вечер в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Солистку Жамбылской областной филармонии имени Кенена Азербаева Айну Калмаганбетову поздравили с победой на престижном международном музыкальном фестивале в городе Чолпон-Ата, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Напомним, обладательницей Гран-при III международного Иссык-Кульского фестиваля исполнителей популярной музыки «Мейкин Азия», который проходил с 18 по 20 августа на побережье Иссык-Куля, стала казахстанская певица Айна Калмаганбетова. Главный приз фестиваля в размере 5 тысяч долларов США, диплом и специальную статуэтку конкурса победительнице из Казахстана вручил заместитель председателя Кабинета министров КР Эдиль Байсалов.

В трехдневном музыкальном конкурсе принимали участие 17 молодых исполнителей в возрасте от 17 до 35 лет из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Венгрии, Турции, Северного Кипра, Боснии и Герцеговины, России, Болгарии, Северной Македонии, Словении и Сербии. В международную судейскую коллегию входили представители культуры Турции, России, Германии, Северной Македонии, Казахстана, Узбекистана и других стран.

С яркой победой на ІІІ международном фестивале «Мейкин Азия» победительницу поздравил в Таразе аким области Нуржан Нуржигитов, сообщили в пресс-службе акимата.

«Айна защитила честь страны и региона, ее достижение стало ярким событием в сфере отечественной музыкальной культуры», - подчеркнул он.

Глава региона поручил ответственным должностным лицам организовать в Таразе творческий вечер солистки Жамбылской областной филармонии имени Кенена Азербаева Айны Калмаганбетовой.

В свою очередь Айна Калмаганбетова поблагодарила руководство области за поддержку.