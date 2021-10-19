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    16:42, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    Победитель музыкального конкурса в Германии выпускник павлодарского колледжа

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – О победителе 74-го Международного конкурса «Кубок мира» в категории «Senior Coupe Mondiale» в Мюнхене рассказали в его родном колледже, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Выпускник ГУ «Комплекс «Музыкальный колледж - музыкальная школа–интернат для одарённых детей» Олжас Нурланов стал чемпионом мира 2021 года, победив на 74-ом Международном конкурсе «Кубок мира» в категории «Senior Coupe Mondiale», который прошёл в городе Мюнхен», - рассказали в самом колледже.

    Там отметили, что это не первое достижение Олжаса на мировом уровне. В 2017 году во Франции на конкурсе «Confederation Mondiale de L’Accordeon», где на протяжении недели баянисты из 35 стран мира демонстрировали свои мастерство и талант на мировой сцене, Олжас, на тот момент студент 4-го курса музыкального колледжа города Павлодар, стал дипломантом. С 8 лет О. Нурланов принимает участие в конкурсах и концертах.

    «В музыкальном колледже Олжас обучался у профессора Д.Р. Султанова, успевал принимать участие в различных конкурсах, стал первым победителем областного патриотического конкурса «Мой успех – успех страны», лауреатом стипендии Фонда Первого Президента Казахстана – Лидера Нации. В 2018 году поступил в Российскую академию музыки имени Гнесиных, в класс профессора Фридриха Липса», - добавили в учебном заведении.

    Несмотря на свой молодой возраст, Олжас уже - солист ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной, победитель свыше тридцати престижных конкурсов различных уровней, участник пяти фестивалей. Он неоднократно выступал перед первыми лицами Казахстана и России, а теперь уже известный баянист, прославивший себя и Казахстан на весь мир, считают в его колледже.

    Теги:
    Культура Общество Павлодарская область
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