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Победитель международного турнира по боксу определился в казахстанском дерби
4 Июля 2022 16:44

Победитель международного турнира по боксу определился в казахстанском дерби

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане продолжаются финальные поединки первого международного турнира по боксу на Кубок столицы (Elorda Cup). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В решающем бою весовой категории до 63,5 кг на ринг вышли казахстанцы Санатали Тольтаев и Мухамедсабыр Базарбайулы. Сильнейшим стал Базарбайулы, взявший верх над соперником единогласным судейским решением (5:0).

Ранее золотые медали турнира завоевали Темиртас Жусупов (до 48 кг), Сакен Бибосынов (до 51 кг), Махмуд Сабырхан (до 54 кг), Серик Темиржанов (до 57 кг) и Саматали Тольтаев (до 60 кг).


Фото: sports.kz


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