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    Призер «Қазақстан Барысы» проголосовал на выборах в Алматинской области

    Известный казахстанский палуан Руслан Абдразаков принял участие в голосовании на выборах депутатов Курултая. Свой голос он отдал на одном из избирательных участков города Қонаев, передает агентство Kazinform.

    Победитель «Қазақстан Барысы» проголосовал на выборах в Алматинской области
    Фото: СЦК Алматинской области

    Для спортсмена, который на протяжении многих лет представляет казахстанскую школу қазақ күресі на республиканских и международных соревнованиях, участие в общественной жизни страны имеет большое значение.

    — Сегодня я пришел на избирательный участок, потому что считаю участие в выборах важным гражданским долгом каждого человека. От нашего выбора зависит то, каким будет наше будущее, в каких условиях будут жить и развиваться наши дети. Как спортсмен, я привык понимать ответственность за свой выбор и результат. Думаю, такой же принцип должен быть и в жизни — не оставаться в стороне и принимать участие в важных для страны событиях, — отметил Руслан Абдразаков.

    Сегодня Руслан Абдразаков остается заметной фигурой в казахстанском спорте и примером для молодого поколения. Его спортивный путь показывает, что высокие результаты складываются из ежедневного труда, дисциплины, уважения к сопернику и ответственности за поставленную цель.

    Победитель «Қазақстан Барысы» проголосовал на выборах в Алматинской области
    Фото: СЦК Алматинской области

    Руслан Абдразаков хорошо известен любителям национальной борьбы. Его спортивная карьера связана с престижным турниром «Қазақстан Барысы», где он неоднократно входил в число сильнейших палуанов страны. В 2014 году Абдразаков завоевал бронзовую медаль турнира, а в 2015 году стал серебряным призером. В 2017 году палуан одержал победу на турнире «Алматы Барысы». В 2019 году спортсмен вновь поднялся на пьедестал «Қазақстан Барысы», завоевав бронзовую медаль. В схватке за третье место он одержал победу над Айбатом Сейтеном.

    За годы выступлений Руслан Абдразаков зарекомендовал себя как спортсмен, для которого сила, выдержка, дисциплина и стремление к результату являются неотъемлемыми чертами характера. Эти качества, сформированные в спорте, находят отражение и в его гражданской позиции.

    Выборы-2026 Регионы Выборы в Курултай
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор