Известный казахстанский палуан Руслан Абдразаков принял участие в голосовании на выборах депутатов Курултая. Свой голос он отдал на одном из избирательных участков города Қонаев, передает агентство Kazinform.

Для спортсмена, который на протяжении многих лет представляет казахстанскую школу қазақ күресі на республиканских и международных соревнованиях, участие в общественной жизни страны имеет большое значение.

— Сегодня я пришел на избирательный участок, потому что считаю участие в выборах важным гражданским долгом каждого человека. От нашего выбора зависит то, каким будет наше будущее, в каких условиях будут жить и развиваться наши дети. Как спортсмен, я привык понимать ответственность за свой выбор и результат. Думаю, такой же принцип должен быть и в жизни — не оставаться в стороне и принимать участие в важных для страны событиях, — отметил Руслан Абдразаков.

Сегодня Руслан Абдразаков остается заметной фигурой в казахстанском спорте и примером для молодого поколения. Его спортивный путь показывает, что высокие результаты складываются из ежедневного труда, дисциплины, уважения к сопернику и ответственности за поставленную цель.

Фото: СЦК Алматинской области

Руслан Абдразаков хорошо известен любителям национальной борьбы. Его спортивная карьера связана с престижным турниром «Қазақстан Барысы», где он неоднократно входил в число сильнейших палуанов страны. В 2014 году Абдразаков завоевал бронзовую медаль турнира, а в 2015 году стал серебряным призером. В 2017 году палуан одержал победу на турнире «Алматы Барысы». В 2019 году спортсмен вновь поднялся на пьедестал «Қазақстан Барысы», завоевав бронзовую медаль. В схватке за третье место он одержал победу над Айбатом Сейтеном.

За годы выступлений Руслан Абдразаков зарекомендовал себя как спортсмен, для которого сила, выдержка, дисциплина и стремление к результату являются неотъемлемыми чертами характера. Эти качества, сформированные в спорте, находят отражение и в его гражданской позиции.