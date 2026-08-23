Победитель «Қазақстан барысы-2026» проголосовал на выборах Курултая в Мангистау

Известный спортсмен пришел на избирательный участок № 252 в Актау и принял участие в голосовании. Для Жантилека Нуртилепулы участие в выборах — это не только возможность сделать личный выбор, но и гражданская ответственность каждого жителя страны.

Спортсмен отметил, что независимо от профессии и статуса каждый гражданин должен проявлять активность и участвовать в важных общественно-политических событиях, определяющих будущее страны.

— Я пришел на выборы и сделал свой выбор. Это мой гражданский долг как спортсмена и жителя города. Считаю, что участие каждого гражданина в выборах важно. От нашей активности и ответственности зависит будущее нашей страны, — сказал Жантилек Нуртилепулы.

Фото: акимат Мангистауской области

В этом году спортсмен прославил Мангистаускую область, впервые в истории региона став победителем престижного республиканского турнира «Қазақстан барысы».

На избирательном участке Жантилек Нуртилепулы также пообщался с жителями и членами избирательной комиссии. День голосования в Актау проходит в праздничной и доброжелательной атмосфере, а участие известных спортсменов и общественных деятелей привлекает дополнительное внимание к важности гражданского выбора.