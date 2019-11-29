Победа над «Манчестер Юнайтед»: что сказал Роман Григорчук своим футболистам в перерыве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук прокомментировал историческую победу своей команды над «Манчестер Юнайтед» в рамках группового этапа Лиги Европы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первом тайме у нас были недоработки. Я сказал футболистам, что тот отрезок, когда мы глубоко оборонялись... Гол нам забили после момента, когда мы нелогично разыграли угловой. Они молодцы, что не расстроились, а стали играть лучше. Я могу сегодня говорить только хорошее про свою команду», - сказал Роман Григорчук на послематчевой пресс-конференции.

По словам тренера, немалая заслуга в победе принадлежит и болельщикам.

«Я больше всего этому рад. В такой игре начинать с негатива не хочется, а об этом говорить хочется в восхитительных тонах. Люди создают такую атмосферу, что мы должны побеждать. Слава богу, что нам удалось вернуть долг. Хочется сказать спасибо им за это», - поблагодарил наставник столичной команды.

Он также рассказал, как именно мотивировал своих подопечных в перерыве, когда команда уступала англичанам со счетом 1-0.

«Состоялся в перерыве разговор, где мы вспоминали, о чем мы говорили раньше. Объяснили, что мы можем победить в этом матче», - признался рулевой «Астаны».

Напомним, сегодня «Астана» добилась исторической победы над «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы. Подопечные Романа Григорчука переиграли англичан со счетом 2-1.