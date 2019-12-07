По звуку свистка нашли пропавшего в непогоду пастуха в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области по звуку свистка нашли пропавшего пастуха, ушедшего искать скот, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

В Жаксынском районе возле села Парчевки 7 декабря с 01:30 начались поиски 47-летнего пастуха. Мужчина 6 декабря в 16:00 вышел искать скот и заблудился.

«Всю ночь в Жаксынском районе искали пастуха. На расстоянии вытянутой руки ничего не было видно. В 04:00 силами ДЧС он был найден вблизи поселка Парчевки. Его услышали по свистку, в который тот свистел. Мужчина в медицинской помощи не нуждался», - отметили в ведомстве.

Добавим, что 7 декабря с 00:05 около поселка Тонкерис Шортандинского района начались поиски 39-летнего мужчины, который 6 декабря в 23:00 вышел из дома и пропал при неизвестных обстоятельствах.

«Поиски ведутся 12 сотрудниками ДЧС и 2 единицами техники, 10 сотрудниками РОП и 2 единицами их техники. Пока поиски результатов не дали», - рассказали в ведомстве.

Иллюстрационное фото: restwell.ru