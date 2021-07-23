По зову сердца: костанайцы активно участвуют в «Марафоне добрых дел»

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Запуск проекта «Марафон добрых дел» стал особым импульсом в развитии благотворительности в Костанайской области. О реализации данных проектов в ходе брифинга рассказала представитель управления по вопросам молодежной политики Акмарал Курманова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан стартовал общенациональный проект «Марафон добрых дел». Данный проект, по словам А. Курмановой, является продолжением реализации «Года волонтера», призывает жителей страны к добровольчеству и милосердию.

«В области организована последовательная работа по развитию и поддержке благотворительности, меценатства и волонтерства. Особым импульсом в развитии благотворительности стал запуск проектов «Марафон добрых дел».

В текущем году с начала года реализовано 1638 мероприятий, с общим охватом 64 665 человек, - сообщила она. - Стоит отметить, что к «Марафону добрых дел» присоединились государственные учреждения и общественные организации, представители бизнеса, волонтерские организации и многие неравнодушные граждане. Всех их объединило одно – желание творить добро по зову сердца».

К слову, сделано в регионе немало. Огромную работу в этом направлении выполняет и молодежь области.

«К примеру, в период с января по март 2021 года в рамках акции «Снежный десант» привлечено более 400 волонтеров из 20 регионов области. Очищено порядка 700 дворов одиноко проживающих пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, - рассказывает А. Курманова. - В преддверии празднования Наурыз мейрамы, а также «Дня добрых дел» в городе Костанае, а также в июне месяце волонтеры приняли активное участие в благотворительной акции фонда «Халык», которая заключалась в распределении и развозке 2 тысяч идентичных продуктовых наборов для малоимущих, многодетных семей. К акции активно подключились более 250 волонтеров, которые помогли доставить коробки по адресам».

Не меньшую работу в этом направлении проводят этнокультурные объединения областной АНК. В честь Дня единства народа Казахстана в Костанайской области проведено более 30 благотворительных акций, направленных на поддержку социально-уязвимых слоев населения, в том числе малоимущих граждан, многодетных и неполных семей.

Кроме того, в области проводятся экологические субботники, пропагандирующие здоровый образ жизни. Одним из таких крупных экомероприятий в этом году стал массовый субботник, посвящённый международной акции «Бірге таза Қазақстан», где было убрано более тысячи тонн мусора. В рамках акции «Киелі табиғат», в котором приняли участие все регионы области, было убрано более 7500 тонн мусора, высажено 3500 деревьев с охватом более 6000 волонтеров.

Оказывается поддержка и меценатами, представителями госорганов, гражданского общества.

«Например, в Житикаринском районе ТОО «Комаровское горное предприятие» вручили ребёнку-инвалиду велотренажер. В районные больницы поставлены компьютерные томографы, а в селе Тохтарово установили детскую площадку с тренажерами. В Карабалыкском районе для многодетной семьи приобретена 3-комнатная благоустроенная квартира. В селе Валерьяновка района Б. Майлина состоялось открытие спортивного стадиона. Финансовую поддержку оказал уроженец села Валерьяновка, депутат Мажилиса Парламента - Альберт Павлович Рау», - приводит примеры безвозмездной поддержки со стороны гражданского общества представитель управления.

И таких примеров благотворительности и отзывчивости со стороны костанайцев большое количество. Поэтому управление по вопросам молодёжной политики призывает всех в этот непростой период делать добрые дела, проявить великодушие и щедрость, что позволит внести вклад в общество и позитивные изменения в жизнь других людей.