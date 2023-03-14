По жилищной программе «Жас Шаңырақ» в Костанае не будет ограничений по отраслям работы

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В мае в Костанае стартует прием документов по региональной молодежной жилищной программе «Жас Шаңырақ», на что предусмотрено свыше 2 млрд тенге. По словам руководителя управления общественного развития Марата Журкабаева, в этом году в программу внесены новшества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Молодежь, как правило, не имеет стабильного высокого дохода, позволяющего приобрести жилье, и значимая часть заработка откладывается на его приобретение или аренду, что сказывается на уровне материального положения молодежи. В этой связи на постоянной основе ведется мониторинг предоставления жилья. В 2022 году из государственного жилищного фонда было выделено 122 единицы арендного жилья для молодых специалистов сферы здравоохранения. Помимо этого, в течение 2022 в рамках госпрограмм 111 представителей молодежи получили жилье», - сообщил Марат Журкабаев.

Он также напомнил, что в регионе в прошлом году областным акиматом была разработана и успешно стартовала региональная жилищная программа «Жас Шаңырақ».

«В 2023 году расширяется география программы по всем городам и районам Костанайской области. Убираются также ограничения по отраслям работы. На эти цели предусмотрено 2 100 млн тенге. Планируется охватить не менее 140 человек», - добавил руководитель управления общественного развития.

Прием документов, по информации Журкабаева, начнется в мае, после формирования нового созыва маслихата и утверждения бюджета.

Программа была запущена в августе прошлого года, когда был подписан меморандум между председателем правления «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова и акимом Костанайской области. На первом этапе на реализацию проекта было выделено 700 млн тенге.

В ноябре прошлого года в рамках льготного кредитования «Жас шаңырақ» прошли отбор и могут получить жилье по доступным ценам 47 молодых специалистов из разных сфер деятельности.