По жалобе столичных жителей проведут служебное расследование в отношении водителя общественного транспорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По жалобе столичных жителей будет проведено служебное расследование в отношении водителя общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе компании City Transportation Systems (CTS), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее столичные жители пожаловались на поведение водителя общественного транспорта в группе «Астана - Что? Где? Когда?» на Facebook.

«Добрый день!)) Все со светлым праздником Наурыз)))! Праздничное утро началось совсем не по праздничному, данный водитель стоял на конечной остановке минут 15 ( ну ок, ждёт своего времени, все знаем, что ходят по времени), когда наконец поехали, навстречу ехал ещё один маршрут 36, и тут они решили встать перекрыв дорогу для машин (в Ильинке дороги предназначены только для двух машин). Но, когда начали ему делать замечания, водитель решил перейти на грубость, в грубой форме сказав, что кому не нравится, можете выходить и ехать на такси. Но на минуточку, мы оплатили проезд, вы выполняете услугу, за которую получили оплату. Вот, если не нравится работа, и ты не знаешь, как нужно разговаривать с людьми, зачем тогда работать. В итоге решили звонить в 109 оставить жалобу, но там нас шокировали не меньше, просто сказав: вашу жалобу не будут рассматривать. Попросили назвать фамилию оператора либо его номер, который они обычно говорят в начале разговора, последовало «ничего говорить не собираюсь» и просто положили трубку», - написали пользователи соцсети.

В компании City Transportation Systems (CTS) заверили, что изучат данный инцидент и проведут специальнос службное раследование по этому поводу.