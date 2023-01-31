Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

По заказу предприятий в колледжах обучаются более 10 тысяч студентов

31 Января 2023, 17:00
По заказу предприятий в колледжах обучаются более 10 тысяч студентов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Впервые в Казахстане более 10 тысяч студентов колледжей обучаются по заказу предприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Внедряется целевая подготовка кадров по заявкам предприятий с обязательством трудоустройства. Данное направление нами начато с этого учебного года, и уже в этом году более 10 тысяч студентов обучаются по заказу предприятий», - сообщила первый вице-министр просвещения РК Шолпан Каринова на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Она пояснила, что для этого предприятие заключает договор о целевой подготовке с колледжем. При этом предприятие берет на себя обязательства по организации практики, стажировки педагогов на своей базе и дальнейшее трудоустройство выпускников.

Образовательные программы обновляются по требованиям работодателя. В процессе обучения студенты могут проходить практическое обучение на предприятии.

«Таким образом по окончании обучения 100% выпускников в рамках целевого госзаказа смогут трудоустроиться на данных предприятиях», - добавила Шынар Каринова.


Новости по теме
Казахстанский вуз получит британский стандарт качества высшего образования
День открытых дверей прошел для учеников РФМШ Астана
Отработка для стипендиатов «Болашак» сокращена на год при софинансировании обучения
Теги:
Читайте также
В Казахстане построена первая школа на средства, изъятые у коррупционеров
Более 140 пришкольных котельных расположены с нарушением норм в Карагандинской области
День открытых дверей прошел для учеников РФМШ Астана
Отработка для стипендиатов «Болашак» сокращена на год при софинансировании обучения
В Казахстане разработали технологию производства термостойкого кабеля
Уголовное дело завели против приемного отца сбежавшего мальчика в СКО
Комплексный план по развитию машиностроения разрабатывает МИИР РК
Бесплатно обучиться на пчеловода, фермера и ветеринара можно в старейшем жамбылском колледже
Новости партнеров
Популярное
1 Три причины отказа для участия в льготном автокредитовании
2 Тонущих в реке женщину с собакой спасли в Астане
3 345 офицеров запаса призовут на воинскую службу в этом году в Казахстане
4 Первые 761 человек смогут подать онлайн-заявку на льготное автокредитование в РК с 6 февраля
5 Турция начала расследование в отношении устроивших сожжение Корана в Швеции, Дании и Нидерландах

Лента новостей