1 Августа 2022 15:14

По январским событиям осуждено 717 лиц - Генпрокуратура

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника Службы специальных прокуроров ГП РК Нурлыбек Сабитов заявил на брифинге в СЦК, что всем задержанным по январским событиям обеспечили должные условия содержания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всем задержанным обеспечиваются должные условия содержания, включая право на защиту, санитарные нормы, питание, оснащенность медикаментами. Если лица установлены, то после проведения необходимых следственных действий либо заключения процессуального соглашения, дела сразу направляются в суд», - сказал Нурлыбек Сабитов.

Согласно озвученным данным, по январским событиям в суд направлено 474 уголовных дела, по которым осуждено 717 лиц.

«В целях исполнения поручения Главы государства по смягчению наказания при отсутствии отягчающих обстоятельств, прокуроры ориентируют суды на назначение наказаний, не связанных с лишением свободы», - добавил Нурлыбек Сабитов.

К примеру, приговором суда Тараза осужден местный житель за хранение и перевозку боевых пистолетов системы «Макарова», «Стечкина» и боеприпасов к ним, похищенных из департамента полиции Жамбылской области.

Данный гражданин признал свою вину, раскаялся в содеянном, а также во время досудебного расследования оказал содействие органам следствия.

С учетом указанных обстоятельств ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы.

Ранее сообщалось, что в результате январских событий зарегистрировано более 5 тыс. досудебных расследований.