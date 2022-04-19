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    14:09, 19 Апрель 2022 | GMT +6

    По январским беспорядкам до 255 уголовных дел направлены в суд – МВД РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство внутренних дел РК передало в суд 255 уголовных дел в отношении 402 обвиняемых. Уголовные дела связаны с кражами и другими видами хищений во время беспорядков в начале января, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В результате оперативного и качественного расследования следователями органов внутренних дел с обвинительным актом завершено и направлено в суд 255 уголовных дел в отношении 402 обвиняемых. Наибольшее количество таких дел по городу Алматы – 183, Алматинской области – 46, Жамбылской области и департаментом полиции на транспорте - по 10 уголовных дел», - сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов во время брифинга в Службе центральных коммуникаций.

    По его словам, возмещение ущерба потерпевшим по этим делам составило порядка 95 млн тенге. Это обеспечено за счет обнаружения и изъятия сотрудниками полиции похищенных предметов в ходе досудебного расследования, а также возмещения ущерба обвиняемыми, осознавшими последствия содеянного.

    «На сегодня в производстве следователей органов внутренних дел без учета ранее принятых решений находятся 1 260 уголовных дел. По этим делам под стражей остаются 158 лиц, которые подозреваются в совершении тяжких преступлений. Вина этих подозреваемых в основном доказывается видеозаписями с мест совершения преступлений, показаниями свидетелей и очевидцев, а также изъятыми вещественными доказательствами», - добавил С. Адилов.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Главная ЧП-2022 Правоохранительные органы
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