По январским беспорядкам до 255 уголовных дел направлены в суд – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство внутренних дел РК передало в суд 255 уголовных дел в отношении 402 обвиняемых. Уголовные дела связаны с кражами и другими видами хищений во время беспорядков в начале января, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате оперативного и качественного расследования следователями органов внутренних дел с обвинительным актом завершено и направлено в суд 255 уголовных дел в отношении 402 обвиняемых. Наибольшее количество таких дел по городу Алматы – 183, Алматинской области – 46, Жамбылской области и департаментом полиции на транспорте - по 10 уголовных дел», - сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов во время брифинга в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, возмещение ущерба потерпевшим по этим делам составило порядка 95 млн тенге. Это обеспечено за счет обнаружения и изъятия сотрудниками полиции похищенных предметов в ходе досудебного расследования, а также возмещения ущерба обвиняемыми, осознавшими последствия содеянного.

«На сегодня в производстве следователей органов внутренних дел без учета ранее принятых решений находятся 1 260 уголовных дел. По этим делам под стражей остаются 158 лиц, которые подозреваются в совершении тяжких преступлений. Вина этих подозреваемых в основном доказывается видеозаписями с мест совершения преступлений, показаниями свидетелей и очевидцев, а также изъятыми вещественными доказательствами», - добавил С. Адилов.