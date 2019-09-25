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По WhatsApp могут сообщать о фактах распространения наркотиков казахстанцы

25 Сентября 2019 11:12
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По WhatsApp могут сообщать о фактах распространения наркотиков казахстанцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Горячую линию WhatsApp для выявления и пресечения фактов наркоправонарушений запустило Министерство внутренних дел РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

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Теперь каждый житель может внести свой вклад в профилактику и противодействие наркопреступности, которая представляет собой одну из самых тяжелых социальных проблем. C помощью мессенджера WhatsApp граждане могут на номер 8-777-785-66-51 направлять сведения, фото и видео о ставших известными им фактах наркоправонарушений, распространения наркотиков, нанесения граффити надписей о наркотических средствах и размещения закладок. Полученная информация будет поступать в дежурную часть департамента по противодействию наркопреступности, по которым будут приняты оперативные меры, сообщили в МВД.

Например, можно выслать фото места нанесения граффити надписей (геолокацию), видео подозрительных лиц, которые без определенных целей находятся во дворе, в подъездах домов, скриншоты сомнительных переписок с предложением заработать легкие деньги и т.д. Каждый отправитель может быть уверен, что его сигнал дойдет сведения уполномоченных органов, заверили в ведомстве.

Для обеспечения обратной связи полицейские просят указать анкетные данные, контакты и точный адрес касательно обращения, по возможности прикрепить фото, видео.

Данный WhatsApp номер указан на YouTube на канале «Наркотикам «нет» (https://www.youtube.com/channel/UCPAMdZAP1F34znNXuc6A_uQ), который был создан в целях профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни, формирования среди молодежи активной гражданской позиции в сфере профилактики наркомании, формирования ценностного отношения к здоровью и привлечения внимания к проблеме наркомании.

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Ключевые слова: МВД РК, Общество,
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