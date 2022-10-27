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    13:26, 27 Октябрь 2022 | GMT +6

    По высказываниям Рамиля Мухоряпова о казахском языке проводится проверка

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Полиция Алматы проводит проверку по инциденту с предпринимателем Рамилем Мухоряповым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По Р. Мухоряпову департамент полиции Алматы сейчас проводит проверку, назначена соответствующая экспертиза. По результатам экспертизы будет дана оценка его действий», - сказал заместитель генерального прокурора РК Асет Чиндалиев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

    Ранее вокруг основателя и совладельца «Chocofamily Holding» Рамиля Мухоряпова разгорелся скандал из-за его высказываний касательно казахского языка. Он назвал проявлением национализма ситуацию, когда казахстанцы отвечают на казахском языке на вопрос, заданный на русском языке. Позже Рамиль Мухоряпов извинился и признал, что его высказывания были резкими.


    Теги:
    Общество МВД РК Правоохранительные органы
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