По высказываниям Рамиля Мухоряпова о казахском языке проводится проверка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Полиция Алматы проводит проверку по инциденту с предпринимателем Рамилем Мухоряповым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По Р. Мухоряпову департамент полиции Алматы сейчас проводит проверку, назначена соответствующая экспертиза. По результатам экспертизы будет дана оценка его действий», - сказал заместитель генерального прокурора РК Асет Чиндалиев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

Ранее вокруг основателя и совладельца «Chocofamily Holding» Рамиля Мухоряпова разгорелся скандал из-за его высказываний касательно казахского языка. Он назвал проявлением национализма ситуацию, когда казахстанцы отвечают на казахском языке на вопрос, заданный на русском языке. Позже Рамиль Мухоряпов извинился и признал, что его высказывания были резкими.