По всей республике прошла акция «Бірге - таза Қазақстан»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в рамках «Дня охраны окружающей среды» по всей стране прошла акция «Бірге - таза Қазақстан». В ней приняли участие около 120 тысяч волонтеров, экологов и специалистов различных отраслей. На субботнике министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев отметил важность этого дня и поздравил всех экологов с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Данная акция по праву считается одной из масштабных инициатив, когда-либо предложенных государством, так как нашла поддержку не только со стороны государственных органов, но и со стороны народа. В этом году, в качестве территории, преимущественно требующей очистки, мы выбрали это место, в надежде, что после нашей общей службы окружающей среде местность станет чище, аккуратней и возвратится к своему первозданному виду», - сказал Магзум Мирзагалиев.

Заместитель министра экологии Ахметжан Примкулов отметил, что с каждым годом количество людей, которые принимают участие в субботнике, растет. Он также поздравил экологов с праздником и подчеркнул, что эта профессия имеет большое значение для государства.

«Мы считаем, что эта акция необходима для того, чтобы население обратило внимание на подобные проблемы. Акция проходит по всей республике. Благодарю всех участников. Также поздравляю всех казахстанцев, экологов с профессиональным праздником», - сказал вице-министр.

Ежегодно определяются тематика и девиз Всемирного дня охраны окружающей среды. Тема 2021 года – «Переосмыслить. Воссоздать. Восстановить».