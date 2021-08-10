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По всему Казахстану появятся аптеки на АЗС

10 Августа 2021 10:18
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По всему Казахстану появятся аптеки на АЗС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сеть аптек Europharma начала сотрудничество с сетью АЗС Helios и открыла первый фармстор на базе автозаправочной станции. Об этом передает МИА «Казинформ».

Такой комбинированный формат аптек и АЗС успешно практикуется крупнейшей в мире ритейл-сетью Walmart, а теперь внедряется и в Казахстане.

В ассортименте нового фармстора рецептурные и безрецептурные лекарственные средства, витамины и БАДы, изделия медицинского назначения, товары по уходу за детьми и гигиенические средства. Торговый зал аптеки оснащен с учетом требований, предъявляемых к оборудованию, условиям хранения и продаже лекарственных препаратов и в соответствии с международными стандартами GPP (Good Pharmacy Practice). А консультируют и обслуживают клиентов квалифицированные фармацевты.

«Такая идея возникла несколько лет назад, а к реализации инициативы мы пришли в начале этого года. Открытие дорожных аптек позволяет не только расширить перечень предоставляемых услуг и товаров, но также способствует поддержанию здоровья населения, что особенно актуально в условиях текущей эпидемиологической ситуации. Мы создаём целую экосистему для того, чтобы наши клиенты могли удовлетворить все свои потребности в одном месте», - рассказал глава сети Europharma Ержан Ниязалиев.

В планах открыть такие аптеки на заправках по всему Казахстану. Проект будет особенно актуальным на автомагистралях с высокой проходимостью, где нет аптечных пунктов в непосредственной близости от АЗС.


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#Здравоохранение   #Транспорт   #Общество  
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