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По всем жалобам на действия сотрудников начаты досудебные расследования – МВД РК

Автор:  
Акбота Кузекбай
14 Марта 2022, 11:48
По всем жалобам на действия сотрудников начаты досудебные расследования – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Расследование январских событий осуществляется в рамках трехзвенной модели уголовного процесса. Об этом заявил министр внутренних дел Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Расследование осуществляется в рамках трехзвенной модели уголовного процесса. Полиция осуществляет сбор доказательств, прокуратура – дает оценку, суд – выносит решение. При этом все ключевые решения следователей согласовываются с прокурором. Тем самым обеспечивается тройной контроль и объективность процесса. Обеспечивается защита конституционных прав подозреваемых», - заявил во время пленарного заседания Мажилиса Марат Ахметжанов.

Министр отметил, что по всем жалобам на действия сотрудников при задержании, доставлении и производстве следственных действий начаты досудебные расследования.

«Для объективности все эти дела переданы в антикоррупционную службу. Организована видеофиксация следственных действий с обязательным участием защитников», - отметил министр.

Напомним, ранее глава МВД сообщил, что сформированы специальные следственно-оперативные группы по фактам произошедших событий. Допрошены свыше 12 тысяч граждан, назначены более 2 тысяч экспертиз.

Борьба с преступностью   Суды   Мажилис   Судебный процесс   МВД РК   ЧП-2022   Алматинская трагедия  
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