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По всем важным товарным группам у нас ведется работа по контролю – Аскар Мамин

Автор:  
Серик Сабеков
20 Октября 2021, 11:37
По всем важным товарным группам у нас ведется работа по контролю – Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О работе Правительства по контролю цен на социально значимые товары рассказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Каждую субботу мы в режиме онлайн проводим конференцию с нашими регионами - акимы участвуют, докладывают. Там несколько вопросов самых актуальных мы рассматриваем, это контроль за ценами на социально значимые товарные группы, вопрос наличия на предстоящий трехмесячный период контрактов по твердым ценам, которые дадут возможность сдерживать цены на социально значимые товары», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина добавил, что контролируется в разрезе каждого региона: сколько средств выделяется на эти цели, где хранятся товары.

«То есть, по всем важным товарным группам у нас ведется такая предметная работа по контролю», - заверил Аскар Мамин.

Напомним, в Парламенте рассматривается законопроект «О республиканском бюджете на 2022 – 2024 годы» с участием членов Правительства.

Ранее глава Национального банка РК Ерболат Досаев рассказал , на какие продовольственные товары и услуги больше всего выросли цены.

Правительство РК   Премьер-министр РК   Экономика   Цены и тарифы   Аскар Мамин  
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