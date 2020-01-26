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По всем направлениям из столицы трассы закрыты: жителей просят воздержаться от поездок
26 Января 2020 22:06
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из-за непогоды по всем направлениям из города Нур-Султана трассы закрыты. Об этом передает МИА «Казинформ».
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«Из-за снегопада и сильного ветра по всем направлениям из города Нур-Султана трассы закрыты, - сообщил заместитель акима столицы Алтынбек Кайсагалиев. - Просим жителей города максимально воздержаться от выездов, ограничить движение за город и в городе. Это позволит избежать ДТП, столкновений, потому что видимость практически нулевая».
Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат, Транспорт, Безопасность, Погода,
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