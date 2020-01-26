По всем направлениям из столицы трассы закрыты: жителей просят воздержаться от поездок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из-за непогоды по всем направлениям из города Нур-Султана трассы закрыты. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Из-за снегопада и сильного ветра по всем направлениям из города Нур-Султана трассы закрыты, - сообщил заместитель акима столицы Алтынбек Кайсагалиев. - Просим жителей города максимально воздержаться от выездов, ограничить движение за город и в городе. Это позволит избежать ДТП, столкновений, потому что видимость практически нулевая».