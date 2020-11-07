По вопросам вводимых с 9 ноября ограничений консультируют павлодарцев в контакт-центре 109

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Под председательством акима Павлодарской области Абылкаира Скакова состоялось заседание оперативного штаба по противодействию COVID-19. Главы городов и районов отчитались о готовности к введению дополнительных ограничительных мер для недопущения распространения коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы главы региона.

О готовности блокпостов отчитался заместитель акима Павлодарской области Сакен Шаяхметов. На блокпостах будут работать сотрудники управления здравоохранения, акиматов и департамента полиции. Как отметил Сакен Шаяхметов, этапы измерения температуры, анкетирования и проверки документов не должны занимать более одной минуты каждый. Блокпосты оснащены всем необходимым, в том числе видеокамерами, кадры с которых будут напрямую поступать в центр оперативного реагирования (ЦОР). В работе ЦОР задействованы заместители руководителей профильных управлений, задача которых – быть на прямой связи с дежурными по блокпостам и оперативно решать возникающие вопросы.

Фото Валерия Бугаева





«Отмечу, что ЦОР создан для прямой связи между блокпостами и управлениями. Такое взаимодействие должно быстро, без какой-либо волокиты, решать вопросы, связанные с пересечением гражданами блокпостов, - сообщил Сакен Шаяхметов. – Для консультаций жителей области по вопросам в связи с дополнительными мерами, вводимыми с 9 ноября, круглосуточно доступны операторы единого контакт-центра 109.

Как пояснил замакима области, на сайте Pvlinfo.kz сейчас ведутся технические работы. Портал планируют запустить к понедельнику. Напомним, что в первую неделю действия новых мер допускается использование справок от работодателей в бумажном виде.

Работу блокпостов будет курировать специально закрепленный за каждым постом заместитель акима области.

Сакен Шаяхметов также сообщил об увеличении количества мониторинговых групп в регионе до 118 – теперь по одной группе будет в каждом сельском округе, по две – в каждом районном центре; в Павлодаре, Экибастузе и Аксу число мониторинговых групп выросло на 8, 7 и 5 соответственно.

Фото Валерия Бугаева





Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков заслушал отчеты акимов городов и районов. Глава региона поручил им держать все организационные вопросы под личным контролем и работать в тесном взаимодействии друг с другом.

«При этом руководители управлений не должны самоустраняться. И акиматы, и управления, и правоохранительные органы – мы все должны работать сообща для быстрого реагирования на обращения жителей области или какие-либо форс-мажорные обстоятельства», - обратился к участникам встречи Абылкаир Скаков.

Аким области отметил, что лично посетит все блокпосты, проверит их оснащенность и готовность работников.

Напомним, 9 ноября в Павлодарской области установят блокпосты.