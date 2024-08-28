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    13:54, 28 Август 2024 | GMT +6

    По вопросам утильсбора казахстанцы могут обращаться в единый контакт- центр

    утильсбор
    Фото: freepik.com

    Консультации по вопросам деятельности АО «Жасыл даму» будут предоставляться через единый контакт-центр 1414. Об этом передает агентство Кazinform.

    По информации пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов РК, с 28 августа консультации по вопросам деятельности АО «Жасыл Даму» будут предоставляться через единый контакт-центр 1414.

    — Теперь для получения информации и консультации по оплате утилизационных платежей, сбора, транспортировки и переработки отходов, а также по иным вопросам, вы можете обращаться по указанному номеру. Специалисты контакт-центра готовы ответить на ваши вопросы и помочь в решении возникающих проблем. Это позволит упростить процесс получения консультаций и обеспечить более оперативное решение ваших запросов. Новый подход обеспечит более высокое качество обслуживания и удобство для граждан, — добавили в Минэкологии.

    Как сообщалось, утильсбор в Казахстане отменять не будут. Об этом заявил министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев, озвучивая решение по петиции против утильсбора и первичной регистрации. 

    Теги:
    Экология Минэкологии и природных ресурсов Утильсбор Общество
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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