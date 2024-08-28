По вопросам утильсбора казахстанцы могут обращаться в единый контакт- центр

Консультации по вопросам деятельности АО «Жасыл даму» будут предоставляться через единый контакт-центр 1414. Об этом передает агентство Кazinform.

По информации пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов РК, с 28 августа консультации по вопросам деятельности АО «Жасыл Даму» будут предоставляться через единый контакт-центр 1414.

— Теперь для получения информации и консультации по оплате утилизационных платежей, сбора, транспортировки и переработки отходов, а также по иным вопросам, вы можете обращаться по указанному номеру. Специалисты контакт-центра готовы ответить на ваши вопросы и помочь в решении возникающих проблем. Это позволит упростить процесс получения консультаций и обеспечить более оперативное решение ваших запросов. Новый подход обеспечит более высокое качество обслуживания и удобство для граждан, — добавили в Минэкологии.

Как сообщалось, утильсбор в Казахстане отменять не будут. Об этом заявил министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев, озвучивая решение по петиции против утильсбора и первичной регистрации.