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    11:50, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    По уровню зарплаты Казахстан на 80-м месте из 196 стран в мире

    зарплата
    Фото: Наталья Зинченко / Kazinform

    В рейтинге стран по уровню заработной платы Казахстан оказался на 80-м месте из 196 в мире. Среди стран СНГ наша республика уступила только России, передает агентство Kazinform со ссылкой на finprom.kz.

    В первом квартале текущего года среднемесячная номинальная заработная плата работников в стране составила 382,3 тыс. тг, на 12,2% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее. Индекс реальной заработной платы составил 102,7%, что показывает рост покупательной способности на 2,7% соответственно.

    Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года среднемесячная зарплата составляла 340,6 тыс. тг, плюс 19,3% за год.

    В региональном разрезе наибольшая среднемесячная номинальная заработная плата зафиксирована в Атырауской области: 604,1 тыс. тг, на 2,3% меньше в денежном выражении, чем годом ранее. Этот регион стал единственным, где заработная плата снизилась.

    Среди регионов с самыми высокими зарплатами традиционно также оказались:

    • Мангистауская область (571,4 тыс. тг, плюс 12,1% за год)
    • Улытауская область (501,6 тыс. тг, плюс 11,3%)
    • Астана (494 тыс. тг, плюс 14,3%)
    • Алматы (454,2 тыс. тг, плюс 16,4%).

    Наименьшие заработные платы по РК зафиксированы в:

    • Жетысуской области (270,2 тыс. тг)
    • Северо-Казахстанской области (270,3 тыс. тг) 
    • Жамбылской области (282,1 тыс. тг).

    В разрезе отраслей больше всего традиционно получают работники в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров: здесь средняя номинальная зарплата составила 864 тыс. тг, на 12,7% больше, чем годом ранее.

    В пятёрке самых «доходных» сфер также оказались:

    • финансовая и страховая деятельность (780,9 тыс. тг, плюс 29,7% за год)
    • информация и связь (654,9 тыс. тг, плюс 21%)
    • профессиональная, научная и техническая деятельность (531,8 тыс. тг, плюс 13,4%)
    • транспорт и складирование (510,6 тыс. тг, плюс 16,8%).

    Одни из самых низких заработных плат по стране зафиксированы в сферах:

    • агропромышленного комплекса
    • искусства и досуга
    • водоснабжения, водоотведения и сбора отходов.

    В рейтинге стран по валовой среднемесячной заработной плате, по данным CEOWORLD Magazine, Казахстан на начало 2024 года оказался на 80-м месте из 196 в мире. Заработная плата в стране составила 673 долл. США.

    Здесь стоит уточнить, что валовая заработная плата — это общая сумма заработной платы до вычета налогов и других отчислений, таких как взносы в пенсионные фонды, медицинское страхование и другие.

    Среди стран СНГ страна уступила только России, где зарплата составляла 2,2 тыс. долл. США.

    Ниже РК в рейтинге расположились:

    • Туркменистан (654 долл. США)
    • Беларусь (621 долл. США) 
    • Армения (541 долл. США)
    • Молдова (508 долл. США) 
    • Азербайджан (494 долл. США)
    • Украина* (430 долл. США)
    • Узбекистан (351 долл. США)
    • Кыргызстан (228 долл. США)
    • Таджикистан (169 долл. США).

    Самая высокая заработная плата в мире, по данным рейтинга, наблюдалась в Швейцарии: 8,1 тыс. долл. США.

    В тройке стран-лидеров также оказались Люксембург и США.

    Самая низкая заработная плата наблюдалась в:

    • Лесото (24 долл. США)
    • Анголе (27 долл. США)
    • Малави (31 долл. США).
    Теги:
    Зарплата Регионы Казахстана Рейтинг Мировые новости Трудоустройство
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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