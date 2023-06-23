По улице Москвина в Алматы введут двустороннее движение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 26 июня будут внесены изменения в существующую схему организации дорожного движения по улице Москвинав Алматы, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в Управлении городской мобильности Алматы, по данной улице от ул. Северное кольцо до пр. Рыскулова будет организовано двухстороннее движение.

Ранее улица была односторонней. Изменение схемы организации дорожного движения на данном участке дороги будет внесено в экспериментальном порядке, по результатам анализа транспортной ситуации совместно с уполномоченным органом будет принято дальнейшее решение.

Жителям Алматы рекомендовано заблаговременно координировать маршрут передвижения, соблюдать все требования Правил дорожного движения РК и руководствоваться дорожными знаками.