По степи пытались убежать от мониторинговой группы гости из ресторана в Темиртау

ТЕМИРАТАУ. КАЗИНФОРМ – В Темиртау при проверке мониторинговой группой деятельность одного из ресторанов города, владельцы заведения не впустили внутрь проверяющих. Чуть позже со служебного входа начали выходить гости и убегать по степи. Видео с места события появилось в соцсети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

9 августа на пульт 102 поступило сообщение о том, что в ресторане Гранд холл в Темиртау, расположенного по проспекту Металлургов, проходит массовое мероприятие. На место прибыла мониторинговая группа. Дабы не попадаться на глаза проверяющих, гости стали выходить через служебный вход и убегать по степи. Один очевидец снял это действие на видео и разместил в соцсети.

«По приезду мониторинговой группы факт подтвердился. Однако, предоставить доступ в здание администрация заведения отказалась. Посетители начали покидать ресторан тайным путём через запасной вход (подвальное помещение). Владелец ресторана будет оштрафован на 670 910 тенге», - прокомментировала пресс-секретарь акима города Темиртау Гульнур Абдгалива.

Также в акимате напомнили об ограничениях во время карантина, и попросили придерживаться требований санитарных врачей.

«Напоминаем, Карагандинская область находится в темно-красной зоне по причине большого числа регистрации заболеваемости коронавирусной инфекции. В связи с чем, убедительно просим граждан соблюдать карантинные требования и беречь свое здоровье и здоровье своих близких! Соблюдайте масочный режим, не посещайте места массового скопления людей!», - сообщили в акимате Темиртау.