По степи пытались убежать от мониторинговой группы гости из ресторана в Темиртау
ТЕМИРАТАУ. КАЗИНФОРМ – В Темиртау при проверке мониторинговой группой деятельность одного из ресторанов города, владельцы заведения не впустили внутрь проверяющих. Чуть позже со служебного входа начали выходить гости и убегать по степи. Видео с места события появилось в соцсети, передает корреспондент МИА «Казинформ».
9 августа на пульт 102 поступило сообщение о том, что в ресторане Гранд холл в Темиртау, расположенного по проспекту Металлургов, проходит массовое мероприятие. На место прибыла мониторинговая группа. Дабы не попадаться на глаза проверяющих, гости стали выходить через служебный вход и убегать по степи. Один очевидец снял это действие на видео и разместил в соцсети.
«По приезду мониторинговой группы факт подтвердился. Однако, предоставить доступ в здание администрация заведения отказалась. Посетители начали покидать ресторан тайным путём через запасной вход (подвальное помещение). Владелец ресторана будет оштрафован на 670 910 тенге», - прокомментировала пресс-секретарь акима города Темиртау Гульнур Абдгалива.
Также в акимате напомнили об ограничениях во время карантина, и попросили придерживаться требований санитарных врачей.
«Напоминаем, Карагандинская область находится в темно-красной зоне по причине большого числа регистрации заболеваемости коронавирусной инфекции. В связи с чем, убедительно просим граждан соблюдать карантинные требования и беречь свое здоровье и здоровье своих близких! Соблюдайте масочный режим, не посещайте места массового скопления людей!», - сообщили в акимате Темиртау.
- Застрахованные алматинцы получили медпомощь на 53,6 млрд тенге
- Восемь медработников подделывали паспорта вакцинации в Казахстане
- В южных областях Казахстана сохраняется процесс маловодья – Минсельхоз
- Две госуслуги для лиц с инвалидностью запущены на портале eGov.kz
- Психологическую поддержку больным коронавирусом оказывают в Алматы
- Сколько педагогов в Казахстане привилось от коронавируса
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана