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По статистике 13 из 100 браков в РК регистрируются в Алматы

2 Марта 2022 11:03
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По статистике 13 из 100 браков в РК регистрируются в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 13 из 100 браков в РК регистрируются в Алматы. В целом по стране количество браков выросло на 9% за год, а число разводов сократилось на 14%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

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За январь–декабрь 2021 года в стране зарегистрировали 140,3 тыс. браков — на 8,9% больше, чем годом ранее. В городах число браков выросло сразу на 12% за год, до 99,4 тыс., в то время как в сёлах — всего на 1,9%, до 40,8 тыс.

Количество разводов за 12 месяцев 2021 года составило лишь 19,3 тыс. — сразу на 14,4% меньше, чем годом ранее. В городах число разводов сократилось на 10,8% за год, до 14,9 тыс., в сёлах — на 24,5%, до 4,4 тыс.

Больше всего пар в прошлом году зарегистрировали в Алматы. На этот мегаполис пришлось 18,8 тыс. браков — на 18,8% больше, чем годом ранее.

В тройку лидеров также попали густонаселённые Алматинская (14 тыс., плюс 7,9% за год) и Туркестанская (13,9 тыс., плюс 3,2%) области. Меньше всего браков зарегистрировали в Северо-Казахстанской области: всего 3,5 тыс., но плюс значительные для региона 19,9% за год.

Наибольшее количество зарегистрированных разводов пришлось на Алматы (2,6 тыс.), Алматинскую (2 тыс.) и Карагандинскую (1,9 тыс.) области, наименьшее — на Кызылординскую область (всего 437).

Коэффициент брачности в стране вырос с 6,78 до 7,29 на 1000 человек. Самый высокий коэффициент брачности зарегистрирован в столице: 9,66 на 1000 человек. В тройку лидеров также вошли Алматы и Атырауская область.

Коэффициент разводимости, напротив, сократился с 1,18 до 1 на 1000 человек. В региональном разрезе антилидерами стали Павлодарская, Северо-Казахстанская и Карагандинская области.


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#Алматы   #Статистика   #Общество   #Молодежь  
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