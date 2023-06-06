По статье за сепаратизм осудили жительницу СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жительница Петропавловска ближайшие три года проведет в местах лишения свободы. Женщина в приложении «Чат Рулетка» призывала включить город в состав РФ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы областного суда, уголовное дело рассматривали по статье «Пропаганда нарушения целостности Республики Казахстан, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории, с использованием сетей телекоммуникации«.

Суд установил, что в сентябре 2021 года осужденная начала онлайн-беседу в приложении «Чат Рулетка» с не знакомым ей мужчиной. Во время разговора, отвечая на его вопросы, она попросила забрать Петропавловск в состав России.

«Иное лицо, участвовавшее в разговоре, записав их онлайн-беседу в приложении «Чат Рулетка» на видео, опубликовал указанный видеофайл в YouTube. Подсудимая вину признала частично. Вина доказана письменными доказательствами. Отягчающих обстоятельств не имелось. Исключительными обстоятельствами признаны наличие малолетнего ребенка и супруга, являющегося лицом с инвалидностью 1-й группы», - проинформировали в пресс-службе.

Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы, с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.