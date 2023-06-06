РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:39, 06 Июнь 2023 | GMT +6

    По статье за сепаратизм осудили жительницу СКО

    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жительница Петропавловска ближайшие три года проведет в местах лишения свободы. Женщина в приложении «Чат Рулетка» призывала включить город в состав РФ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы областного суда, уголовное дело рассматривали по статье «Пропаганда нарушения целостности Республики Казахстан, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории, с использованием сетей телекоммуникации«.

    Суд установил, что в сентябре 2021 года осужденная начала онлайн-беседу в приложении «Чат Рулетка» с не знакомым ей мужчиной. Во время разговора, отвечая на его вопросы, она попросила забрать Петропавловск в состав России.

    «Иное лицо, участвовавшее в разговоре, записав их онлайн-беседу в приложении «Чат Рулетка» на видео, опубликовал указанный видеофайл в YouTube. Подсудимая вину признала частично. Вина доказана письменными доказательствами. Отягчающих обстоятельств не имелось. Исключительными обстоятельствами признаны наличие малолетнего ребенка и супруга, являющегося лицом с инвалидностью 1-й группы», - проинформировали в пресс-службе.

    Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы, с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.


    Теги:
    Суды Северо-Казахстанская область Закон и право Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:54
    Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул выступят 1 октября в андеркарде у «Канело»
    Сегодня, 18:30
    Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!