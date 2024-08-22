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    13:35, 22 Август 2024 | GMT +6

    По стандартам ЕАЭС: больше 500 старых лифтов заменят в Казахстане

    старые лифты
    Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

    Вопросы разработки национальных технических регламентов и переходных положений техрегламентов ЕАЭС сегодня обсудили на площадке Министерства торговли и интеграции под председательством главы ведомства Армана Шаккалиева. Замена лифтов, срок эксплуатации которых превышает 25 лет, стал одной из тем обсуждения, передает корреспондент Kazinform.

    До 15 февраля следующего года государства-члены ЕАЭС, участником которого является и Казахстан, должны заменить старые лифты, срок эксплуатации которых превышает 25 лет. 
    Эти требования установлены техническим регламентом «Безопасность лифтов», который вступил в силу 15 февраля 2013 года.

    По информации Министерства промышленности и строительства РК в 2024 году планируется заменить 224 лифта, а в следующем же году - больше 300.

    - Для своевременного обеспечения норм технического регламента «Безопасность лифтов» принято решение разработать детализированный план-график, который будет реализован в рамках региональных штабов по техническому регулированию совместно с местными исполнительными органами и территориальными департаментами МЧС. План должен четко отразить сроки и требования по эксплуатации лифтов, превышающих нормативный срок службы, - подытожили на заседании комиссии.

    Как сообщалось ранее, около 4000 лифтов по всей стране требуют замены, а 2500 нуждаются в капитальном ремонте.

    Теги:
    Правительство РК Минторговли и интеграции ЕАЭС ЖКХ
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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