По состоянию здоровья пресс-секретарь Президента освобожден от занимаемой должности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Президента РК Нурмухамед Байгараев покинул занимаемую должность по состоянию здоровья. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера после тяжелого состояния здоровья (приступов) пришлось пройти осмотр у врачей. После полного осмотра был замечен признак заболевания. Врачи потребовали немедленно начать длительное лечение и, главное, на определенное время прекратить полеты. Известно, что медицинское требование в полной мере мешает моей текущей службе», - написал на своей странице Нурмухамед Байгараев.

Он признался, что не ожидал этого, был готов приступить к работе в должности, на которую был назначен на прошлой неделе.

«Однако не зря говорят, что «здоровье – это первое богатство». Поэтому я решил, что какой бы ни была работа, прежде всего, необходимо полностью вылечиться. В связи с этим, мне сейчас придется приостановить деятельность пресс-секретаря Президента. Руководство приняло ситуацию. Благодарю всех граждан за понимание», - заключил Нурмухамед Байгараев.