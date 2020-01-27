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По состоянию на 27 января, среди заболевших новым типом коронавируса в Китае казахстанцев нет - МИД РК

27 Января 2020 19:37
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По состоянию на 27 января, среди заболевших новым типом коронавируса в Китае казахстанцев нет - МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время граждане Казахстана находятся в десятках городов Китая. Многие из них по разным причинам не встают на консульский учет. МИД РК через Посольство Казахстана в Пекине с государственными органами Китая выясняет точное количество граждан РК на территории КНР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение внешнеполитического ведомства РК в Telegram.

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«Также следует понимать, что не только Казахстан, но и другие страны мира сейчас изучают возможность эвакуации своих граждан. В связи с введением карантина в г. Ухань, остановлена работа общественного транспорта, а также международных автобусных, железнодорожных и воздушных сообщений. Просим не создавать ажиотаж вокруг ситуации. Правительство нашей страны предпринимает все необходимые меры по ограничению проникновения вируса на территорию страны», - подчеркивают в МИД нашей страны.

По имеющейся у Посольства информации, по состоянию на 27 января 2020 г., среди выявленных на территории КНР пациентов с заболеванием, вызванным новым типом коронавируса, граждан РК нет.

Органами здравоохранения Китая также принимаются соответствующие меры по предотвращению широкого распространения данного вируса за пределы КНР.

О дополнительных мерах будет своевременно объявлено.

На данный момент хотели бы повторить рекомендации, данные на совещании в Правительстве об ограничении выезда нашими гражданами в КНР до ликвидации эпидемиологической угрозы и хотели бы обратиться к гражданам, находящихся в городах еще незаблокированных местными властями по причине карантина, рассмотреть возможность возвращения на родину.

Выдача виз для граждан КНР Посольством РК в Пекине и генеральными консульствами в городах Шанхай и Гонконг производится в штатном режиме. Ограничения касаются только безвизового режима на 72 часа для граждан Китая, которые летят транзитом через Казахстан.


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Ключевые слова: Здравоохранение,
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