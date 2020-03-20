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вчера 22:42
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вчера 22:21
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вчера 20:19
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По сложности задач нынешнее время сопоставимо с периодом начала 90-х годов - Елбасы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По сложности задач, решение которых нам требуется найти, нынешнее время в какой-то степени сопоставимо с периодом начала 90-х годов, когда нам было действительно очень тяжело. Об этом заявил Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы, обращаясь к казахстанцам с призывом поддержать действия Президента страны Касым-Жомарта Токаева и Правительства, которые реализуются в эти дни для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.
Как отмечается в тексте Обращения, для защиты от коронавируса властями страны был разработан комплекс превентивных мер.
«В данном контексте введение чрезвычайного положения – это важный и необходимый шаг.
Цель этого действия – защита интересов граждан и государства. Работает специальный штаб по минимизации ущерба от коронавирусной инфекции и стабилизации отечественной экономики. Делается все возможное, чтобы не допустить перебои с поставками продовольствия, товаров первой необходимости и средств медицинской защиты.
В полном объеме продолжают выполняться все социальные обязательства государства.
Правоохранительные органы обеспечивают порядок. Всемерная поддержка оказывается отечественным предприятиям, малому и среднему бизнесу. Прилагаются все усилия, чтобы сохранить рабочие места. Принимаемые на государственном уровне меры – своевременны и отвечают кризисной ситуации. Я их поддерживаю!», - заявил Елбасы.
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