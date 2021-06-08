По следам предков: в Костанае подвели итоги квест-тура по сакральным местам

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В рамках проекта управления по вопросам молодёжной политики совместно с ОФ «Фракция молодёжи Казахстана» проведен уже ставший традицией квест-тур по сакральным местам Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году квест-тур был посвящён 180-летию Ыбырая Алтынсарина. Самой главной целью, как отметили организаторы конкурса, было ознакомление подрастающего поколения с жизнью и творчеством, наследием Ы. Алтынсарина, а также организация активного досуга молодёжи.

За звание лучших боролись 14 команд из разных районов.

«Командам-участникам предстояло посетить несколько районов области. Стартовал маршрут в Костанайском районе - у мавзолея Ы. Алтынсарина, затем Сарыкольский - мавзолей Барак батыра, Узункольский - Аспантай Абызов Аулие, Алтынсаринский - мавзолей Шокай Библ, колодец Омара, а также Мендыкаринский - памятник Нуржана Наушабаева и могила Спандияра Кобеева,- отметили в управлении. — На каждом пункте команды выполняли задания на логику и отвечали на вопросы об истории, культуре и быте родного края. Но помимо этого, были и творческие конкурсы, где команды должны были проиллюстрировать казахские обычаи».

К слову, общий призовой фонд конкурса составил порядка 300 тысяч тенге, а лучшими признана команда «Сарыарка Автопром».

В ходе интеллектуальной квест-игры параллельно проводился также конкурс на лучшую публикацию в социальных сетях, где победителями стали команда Молодёжного ресурсного центра района Б. Майлина.