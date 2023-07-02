По следам Монте-Кристо: казахстанка проплыла заплыв в Марселе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ежегодно тысячи спортсменов со всего мира собираются в городе Марсель в конце июня, чтобы принять участие в одном из самых популярных событий в календаре пловцов – в заплыве Монте-Кристо. Среди них и наша соотечественница – юрист из Алматы Жаркын Абилкаирова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мне 33 года, и я работаю начальником юридического отдела в Алматы. В плавание пришла год назад. Как-то коллега рассказала, что есть школа, где занимается плаванием в течение нескольких месяцев. Этот разговор состоялся именно в то время, когда искала каким видом спорта хотела бы заниматься. До этого бегала, ходила в горы, а плавание как раз было оптимальным видом спорта и идеально вписалось мое расписание. Мне повезло со школой, тренерами, их отношение к ученикам, да и в целом философией учебного заведения. Если говорить касательно дистанции, то это мой дебют. Я была не одна, со мной были две мои подруги, с которыми мы решили поехать вместе. И в течение всего времени мы основательно готовились к заплыву, параллельно собирали документы, регистрировались, бронировали отель, билеты и т.д.», - начала свой рассказ Жаркын Абилкаирова.

По словам собеседницы, тренеры, узнав о том, что планируется дебютный заплыв, специально для них проводили дополнительные занятия, а перед самим выездом открытые тренировки.

«Эти тренировки были предназначены именно для нас троих, можно сказать, что они были индивидуальными. Мы обучались технике плавания, включая правильное дыхание и правильное поведение в воде или в бассейне. Те, кто занимаются плаванием, знают, что не все пловцы, тренирующиеся в бассейне, готовы к плаванию в открытой воде. Открытая вода всегда представляет собой стихийность и непредсказуемость. В целом, до того, как я начала заниматься плаванием, я была простым любителем и никогда не опускала голову в воду. Плавала только как собака или на спине. Благодаря тренерам и поддержке в группе, была проделана колоссальная работа.Мы отправились во Францию чуть раньше, чтобы провести время в Париже в качестве туристов, поскольку это была моя первая поездка в Европу. Никогда бы не подумала, что первая поездка туда будет связана с целью проплыть путь Монте-Кристо. Затем мы отправились в Марсель за несколько дней до заплыва, чтобы познакомиться с водой и провести дополнительную тренировку. За два дня до заплыва была организована деревня Монте-Кристо, где каждому спортсмену выдавали стартовые пакеты, проводились различные музыкальные программы. Это делалось для того, чтобы все участники заплыва могли познакомиться друг с другом», - поделилась подробностями Жаркын Абилкаирова.

Непогода – не помеха

Стоит отметить, что принять участие в заплыве Le Défi de Monte-Cristo может любой человек, старше 16-ти лет. Гидрокостюм — по желанию. Желание возникает у 95% пловцов, потому что вода — около 20 градусов.

По словам собеседницы, нюансом заплыва стало то, что за день до самого мероприятия испортилась погода, что очень усложнял весь процесс.

«Вода в Средиземном море довольно холодная и по этой причине все спортсмены были в гидрокостюмах. Это нужно для того, чтобы температура тела не падала при плавании. Но, самым нюансом была непогода. Заплыв по нашей дистанции был во второй половине дня. В тот день шел дождь, даже была вероятность, что вообще могут отменить все. Потому что в 2013 году было такое, что из-за погодных условий отменяли, а в 2016 году сокращали километраж из-за высоких волн. Честно скажу, для дебюта это было очень некомфортно, потому что никогда не предугадаешь то, как будет в воде. Мы – страна без открытого доступа к морю. Для спортсменов из других стран было удивительно, что в Казахстане много пловцов. В итоге нам объявили, что все же заплыв состоится несмотря на сильные волны. 7 спортсменов из 315, снялись с дистанции, ибо волны оказались намного выше тех, что мы видели во время тренировок. Заплыв состоит из трех точек, которые необходимо проплыть. То есть, в виде треугольника. Ты плывешь и не видишь куда плывешь. Потому что волны так сильно накрывают, что не можешь сконцентрироваться полностью. А в это время ты должна думать о ротации корпуса, дыхании и своем направлении. И все это происходит одновременно. Плюс к этому, должна видеть, куда ты плывешь. Но с этим были сложности», - рассказала о нюансах собеседница.

Несмотря на непогоду Жаркын проплыла 1 км за 40 минут.

«На мою дистанцию дается 45 минут. Я уложилась вовремя и считаю свой результат хорошим для дебюта. Знаете, это скорее всего был больше вызов -для себя, чем что-то иное. До определенного периода времени я не занималась и не интересовалась спортом. Но, став более взрослее, начала активно увлекаться спортом и принимать участие на различных марафонах. Один из первых – Almaty Marathon. К нему также готовилась на протяжении определенного периода», - сказала она.

По словам собеседницы, жизнь настолько скоротечна, что в быту «дом-работа-дом», люди забывают о важных вещах, которые придают смысла жизни.

«Именно эти вещи как плавание или любой другой вид спорта, дает ощущение вкуса жизни. Дает понять, что ты можешь сделать что-то еще кроме работы, дома, быта и семьи. Плюс очень многие зависит от того, кто тебя окружает. Мне очень повезло, что рядом со мной оказались такие хорошие люди, тренеры. Повезло, что оказались такие прекрасные девушки, благодаря которым возникла эта идея. Круто, когда рядом есть те, кто также готов рискнуть и поехать в другую страну. Такие события, скорее всего и определяют в целом жизнь. Очень благодарю Ирину и Камшат, которые вдохновили меня на эту поездку», - добавила Жаркын Абилкаирова.

Большинство людей полагает, что пловцам легко дается погружение в любую воду. На самом деле это не так и даже у самых подготовленных пловцов может возникнуть страх воды.

«Во время заплыва, честно говоря, у меня был большой страх. Иногда приходилось пропускать тренировки из-за болезни. Я очень переживала, беспокоясь, что что-то делаю неправильно. Кроме того, я плохо переношу холодную воду. Но я осознавала, что должна справиться с этим и готовила себя к этому. Прежде всего, это для меня было удовольствием. Я плавала не для достижения определенного результата, а чтобы насладиться самим процессом. После выхода из воды первая мысль была, что, возможно, больше не буду заниматься плаванием. Я очень стрессовала во время заплыва. Никто не ожидал таких погодных условий. Весь путь была огромная борьба. Ты двигаешь руками и плывешь, но кажется, что застрял на месте. В течение этих 40 минут я переживала множество различных эмоций. Когда я вышла на берег, у меня были слезы. Было грустно, что все не вышло идеально, как хотелось бы. Однако, спустя 2 недели после заплыва мы отправились на тренировку на Капчагай. Тогда я осознала, что хотела бы попробовать еще раз. В будущем я планирую участвовать снова и увеличить дистанцию. Я сообщила об этом тренеру, и мы будем работать над улучшением результатов», - сказала Жаркын Абилкаирова.

При достижении цели особенно трудно обойтись без поддержки близких людей. Именно поэтому семья и друзья имеют такое важное значение для каждого человека.

«В ходе подготовки к заплыву, я активно вела Instagram и рассказывала обо всем: как готовимся, что делаем и т.д. Очень много вопросов поступали от моих знакомых, которые говорили, что не умеют плавать, правильно дышать или в целом боятся. Очень важно найти человека, тренера, кто мог бы тебе помочь преодолеть этот страх. Касательно открытой воды ничего не скажу, но в бассейне этого вполне реально добиться. В открытой воде ты не можешь ничего контролировать, так как тебя контролирует стихия. Но помните, что все в жизни должно быть в удовольствие. Будь это заплыв или любой другой марафон. Считаю, что самое главное – вера в себя и любовь к себе. Никогда не поздно заниматься спортом. К нам на занятия приходят люди старше 50 лет. Советую всем людям, несмотря на возраст, заниматься спортом. Это в первую очередь любовь к себе», - заключила собеседница