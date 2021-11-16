По шесть миллионов тенге получат 50 лучших ученых Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По шесть миллионов тенге получат 50 лучших ученых Казахстана. Денежные вознаграждения будут присуждены по итогам Республиканского конкурса «Лучший научный работник». Это первая масштабная премия, направленная на поддержку ученых. Прием заявок стартовал 15 ноября. Об этом передаетМИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Целью конкурса является поощрение труда ученых, научных работников, которые внесли существенный вклад в развитие отечественной науки.

«В отечественной науке наблюдается новый качественный этап развития. Разработки наших ученых выходят на мировой рынок. Недавно мы сообщали о том, что 14 казахстанских научных разработок экспортируются в Китай, Россию, Турцию, Грузию, Чехию и Кыргызстан. По поручению Главы государства Министерство образования и науки акцентирует внимание на вопросах всемерной поддержки ученых и сотрудников научных организаций, организаций высшего и послевузовского образования. Разработаны и реализуются меры по стимулированию казахстанских ученых и повышению престижа научной деятельности. В этом году министерством впервые будут присуждены 50 премий лучшим ученым страны. Каждый из них получит вознаграждение в размере около шести миллионов тенге. Все критерии оценки научных достижений были разработаны во взаимодействии с научным и экспертным сообществом. В конкурсную комиссию вошли ведущие ученые страны по различным направлениям, представители научных общественных объединений», –сообщила председатель Комитета науки МОН РК Жанна Курмангалиева.

Заявки на участие в конкурсе принимаются посредством информационной системы министерства https://universitycontest.iac.kz/bestresearcher/ в электронном формате до 15 декабря.

Научные достижения претендентов на присуждение премии будут оцениваться по таким критериям, как наличие ученой степени, ученого звания, научных публикаций, монографий, руководство научными проектами и программами. При этом обязательно преподавание как минимум одной дисциплины в университете за последний год, а также подготовка доктора философии PhD за последние три года и участие в работе консультативных органов по вопросам науки. Также участникам конкурса необходимо представить результаты внедрения научных разработок в производство.











