По шесть лет получили обманувшие пенсионеров мошенники в Кокшетау

На шесть лет лишения свободы осуждены два жителя СКО, которые выманивали деньги у пенсионеров в Кокшетау. Мошенники представлялись следователем и требовали заплатить за прекращение уголовного дела в отношении родственников потерпевших, передает корреспондент агентства Kazinform.

Подробности дела озвучили в пресс-службе Акмолинского областного суда. Мошенники звонили пенсионерам из Кокшетау и, представившись следователем, говорили о совершенном их родственником ДТП. Для прекращения уголовного дела нужно было заплатить. Боясь, пенсионеры передавали нужную сумму.

При этом подсудимые находились в сговоре с третьим лицом, которое и звонило потерпевшим и в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Ему фигуранты дела переводили часть денег.

— Судом установлено, что в социальной сети А. и О. согласились на незаконный заработок от неизвестного лица, который звонил пенсионерам, представлялся сотрудником полиции, сообщал им ложные сведения о совершении их родственниками ДТП и во избежание ими уголовной ответственности просил денежные суммы, якобы для возмещения ущерба потерпевшим, — заявили в ведомстве.

Подсудимые представили перед судом по п. 2 ч.4 ст. 190 УК РК «Мошенничество в группе лиц по сговору, неоднократно, в особо крупном размере». Вину свою они не отрицали.

Приговором суда оба фигуранта лишены свободы на шесть лет. В пользу потерпевших с мошенников взысканы причиненные суммы ущерба. Однако осужденные подали апелляционную жалобу на приговор. Коллегия областного суда оставила его без изменения, а апелляционные жалобы без удовлетворения.

Судебные акты вступили в законную силу.