По результатам торгов на KASE курс доллара составил 465,99 тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 15:30 часов времени г. Нур-Султан средневзвешенный курс по инструменту USDKZT_TOM составил 465,99, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Результаты торгов иностранными валютами на KASE доступны по ссылке .