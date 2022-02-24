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По результатам торгов на KASE курс доллара составил 465,99 тенге
24 Февраля 2022 17:31
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 15:30 часов времени г. Нур-Султан средневзвешенный курс по инструменту USDKZT_TOM составил 465,99, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской фондовой биржи (KASE).
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Результаты торгов иностранными валютами на KASE доступны по ссылке .
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