По развитию местного содержания будут оценивать работу акимов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин обратил внимание акимов на необходимость развивать местное содержание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Внедрены новые инструменты, такие как офтейк-контракты, электронный каталог товаров, соглашения с недропользователями. Созданы Международный центр развития нефтегазового машиностроения, Фонд развития местного содержания», - перечислил Аскар Мамин на заседании Правительства.

В результате, по его словам, по компаниям группы «Самрук-Казына» 75% от общего объема

закупок осуществляется у отечественных товаропроизводителей.

«Данный положительный опыт следует распространять и на другие компании квазигосударственного и государственного секторов. Хотел бы еще раз отметить, что развитие местного содержания – это одна из основных задач акимов, по которым будет оцениваться их работа». – заключил Премьер.