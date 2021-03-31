По пять пьяных водителей в сутки задерживают в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за пять дней полицейские задержали 25 нетрезвых водителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в центре Петропавловска, на пересечении улиц Жумабаева-Абая, в три часа ночи полицейские остановили «десятку», водитель которой оказался в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что 21-летний горожанин сел за руль, чтобы поехать к банкомату и снять деньги для продолжения банкета на съемной квартире. Теперь ему грозит административный арест и запрет садиться за руль в ближайшие семь лет.

С 26-го по 31-е марта в регионе полицейские проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Пьяный водитель - преступник». За эти дни выявили около 2,5 тысячи различных правонарушений. Из них свыше 230 превышений скорости, 80 нарушений правил маневрирования, около 40 проездов на запрещающий сигнал светофора.