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По пять фактов взяточничества ежемесячно регистрируют в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
21 Октября 2020, 12:06
По пять фактов взяточничества ежемесячно регистрируют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за прошедшие девять месяцев зарегистрировали 51 факт взяточничества и 29 хищений. Об этом рассказал руководитель департамента по противодействию коррупции Ернар Баянгазин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего за этот период антикоррупционная служба зафиксировала 88 преступлений, из которых 72 были по коррупционным фактам. Сумма ущерба составила 482,2 млн тенге.

«Изобличены 8 первых руководителя государственных органов. Осуждено 18 лиц, из которых 6 приговорены к лишению свободы, 11 - к штрафу, один - к ограничению свободы. В рамках комплексной превентивной работы мы вносим представления в госорганы по каждому расследуемому делу. За отчетный период в различные инстанции внесено 29 представлений об устранении нарушений законности. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 40 должностных лиц», - сообщил Е.Баянгазин.

Глава антикоррупционной службы области напомнил, что с декабря прошлого года руководители госорганов несут ответственность на коррупционные правонарушения подчиненных. В регионе таким образом наказаны 6 руководителей. Заместитель акима области и аким Акжарского района подали в отставку. Начальника отдела полиции района Шал акын освободили от занимаемой должности.


Северо-Казахстанская область   Борьба с преступностью   Коррупция  
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