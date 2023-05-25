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По протестам прокуроров были оправданы 65 осужденных

Автор:  
Арайлым Мұрат
25 Мая 2023, 11:53
По протестам прокуроров были оправданы 65 осужденных

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Генеральный прокурор РК Берик Асылов заявил о том, что в поисках справедливости жители регионов обращаются в Генпрокуратуру, Верховный суд, Администрацию Президента. В этом году по протестам прокуроров были оправданы 65 осужденных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы задались целью обсудить проблемы и шаги по повышению качества гособвинения. Вопросов тут накопилось достаточно. В поисках справедливости люди едут из регионов к нам, в Верховный Суд и в Администрацию Президента. Мне часто доводится принимать их лично, и многих принимал после долгих обращений в различные инстанции», - сказал на форуме государственных обвинителей Берик Асылов.

Генеральный прокурор признался, что не обходится и без упреков в адрес прокуроров.

«Отношусь к этому с пониманием. Ведь за каждым делом – судьба человека, его семьи, родных, близких. К сожалению, некоторые ошибки приходится исправлять в кассации. Только в этом году по нашим протестам улучшили положение или оправдали 65 осужденных», - добавил Генеральный прокурор Берик Асылов.

Отметим, что в Генеральной прокуратуре проходит республиканский форум гособвинителей. В мероприятии принимают участие представители Администрации Президента, Верховного и Конституционного судов, Республиканской коллегии адвокатов, ученые-юристы и сотрудники региональных прокуратур.


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