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    21:42, 01 Июль 2021 | GMT +6

    По проспекту Аль-Фараби в Нур-Султане изменен скоростной режим

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях улучшения организации дорожного движения, по проспекту Аль-Фараби, начиная от улицы Пушкина до улицы Кошкарбаева, введен максимально допустимый скоростной режим до 70 км/ч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

    Ранее ограничение скорости составляло 60 км/ч.

    «При принятии данного решения учитывалось отсутствие жилых массивов и объектов притяжения. Кроме того, по проспекту Аль-Фараби увеличена ширина двойной сплошной линии, тем самым улучшилась безопасность движения для автомобилей, идущих в противоположенном направлении. Ранее на данном участке дороги имели место дорожно-транспортные происшествия, причиной которых послужило превышение водителями скоростного режима свыше 90 км/ч», - сказано в сообщении ведомства.

    Напоминаем, что фиксация нарушений скоростного режима по проспекту осуществляется аппаратно-программным комплексом «Сергек», который также будет фиксировать нарушение правил расположения большегрузных транспортных средств на проезжей части дороги.


    Теги:
    МВД РК Дороги Транспорт Астана
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