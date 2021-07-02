По проспекту Аль-Фараби в Нур-Султане изменен скоростной режим
Ранее ограничение скорости составляло 60 км/ч.
«При принятии данного решения учитывалось отсутствие жилых массивов и объектов притяжения. Кроме того, по проспекту Аль-Фараби увеличена ширина двойной сплошной линии, тем самым улучшилась безопасность движения для автомобилей, идущих в противоположенном направлении. Ранее на данном участке дороги имели место дорожно-транспортные происшествия, причиной которых послужило превышение водителями скоростного режима свыше 90 км/ч», - сказано в сообщении ведомства.
Напоминаем, что фиксация нарушений скоростного режима по проспекту осуществляется аппаратно-программным комплексом «Сергек», который также будет фиксировать нарушение правил расположения большегрузных транспортных средств на проезжей части дороги.