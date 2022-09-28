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По программе «Серебряный возраст» в Карагандинской области трудоустроили 140 человек

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
28 Сентября 2022, 10:13
По программе «Серебряный возраст» в Карагандинской области трудоустроили 140 человек

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области местные власти помогают найти работу людям предпенсионного возраста. Вопросы трудоустройства этой категории решают с помощью проекта «Серебряный возраст». 138 человек уже воспользовались этой возможностью. До конца года в управлении занятости обещают найти работу еще для 300 жителей региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

«Ни для кого не секрет, что работодатели не стремятся трудоустраивать на своих предприятиях людей предпенсионного возраста, – рассказывает 60-летняя Нина Галаева. – Долгие годы работала на себя. Было небольшое ателье в одном из торговых домов города, но из-за повысившейся аренды и низкого спроса на услуги пришлось закрыть его. Правда, долго без работы не сидела. Обратилась в Центр занятости населения города, и мне предложили трудоустроиться по проекту «Серебряный возраст». До пенсии мне остался буквально год. Меня направили на работу в одно из ТОО швеей. И вот благодаря проекту я могу рассчитывать на стабильные пенсионные отчисления».

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Еще одного участника проекта «Серебряный возраст» – Жанботу Утегенова – работодатель нашел сам. Житель Шетского района долгое время не мог трудоустроиться, так как у него не было специального образования. Узнав об этом, глава крестьянского хозяйства «Аксу» предложил ему работу пастуха на зимовке и достойную оплату труда.

«Мы не могли найти пастуха и обратились в Центр занятости населения Шетского района. Там нам предложили поучаствовать в проекте «Серебряный возраст». Мы согласились. У них были кандидатуры, – рассказывает заведующая КХ «Аксу» Кундыз Мурсаханова. – В итоге мы взяли на работу Жанботу Утегенова и еще одного специалиста. Создали для них условия и дали достойную оплату труда».

Проект «Серебряный возраст» реализуется в области с этого года. Он направлен на трудоустройство безработных жителей предпенсионного возраста. При этом государство субсидирует 50 % от установленного размера заработной платы, но не более 30 МРП. Для получения направления необходимо обратиться в центры занятости населения по месту жительства.

«Мы проводим активную разъяснительную работу по привлечению в проект как работодателей, так и людей предпенсионного возраста, – говорит заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области Каламкас Кадирбаева, – в том числе консультации, ярмарки вакансий. Также выезжают мобильные передвижные рекрутские пункты, размещаются объявления на официальных страницах центров занятости городов и районов в Instagram, публикуются видеоролики на LED-экранах и телеэкранах, установленных в ЦЗН».

С начала года в рамках реализации проекта заключены договоры с 115 работодателями. Для участия в проекте направлено 138 человек, до конца года планируется трудоустроить еще почти 300 жителей.


Фото : gov.kz

Карагандинская область   Акимат   Занятость   Трудоустройство  
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