По программе «Болашак» можно будет заменить залог договором с будущим работодателем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По программе «Болашак» можно будет заменить залог договором с будущим работодателем. Об этом сообщил вице-министр образования и науки РК Рустем Бигари на брифинге Службы центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно, вопрос с обеспечением залогового имущества стоит. Мы, в рамках новых правил, будем смотреть более гибкие подходы как к отработке, так и к залоговому имуществу. Прорабатывается вопрос о совместном трехстороннем договоре между заказчиком, который хочет отправить (стипендиата программы «Болашак» - корр.), Центром международных программ и университетом», – сказал Р. Бигари, отвечая на вопросы журналистов.

В своем выступлении вице-министр сообщил, что по поручению председателя Комиссии Госсекретаря РК Крымбека Кушербаева был внесен проект новых правил программы «Болашак». Согласно новым правилам, в следующем году к претендентам будут предъявлены новые требования.

В частности, будет уделено больше внимания приоритетным специальностям, планируется отказаться от языковой подготовки перед отправлением стипендиата за рубеж. В то же время, будут повышены требования к уровню знаний претендентов, полученных в вузе.

Также предусмотрен отказ от всех видов квот на стипендию «Болашак», все претенденты будут участвовать в общем конкурсе. За счет цифровизации планируется сделать процедуру отбора среди претендентов более прозрачной.

Напомним, в настоящее время со стипендиатами программы «Болашак» заключается договор об организации обучения, который в обязательном порядке должен содержать способ обеспечения исполнения обязательств стипендиата по возврату средств, затраченных на его обучение. В случае, если оценочная стоимость залогового имущества ниже общей суммы договора об организации обучения, дополнительно заключается договор поручительства, согласно которому поручитель обязуется нести солидарную ответственность со стипендиатом перед АО «Центр международных программ» за исполнение стипендиатом обязательств по договору на организацию обучения.