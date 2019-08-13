АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По программе «7-20-25» одобрено 9 813 заявок на предоставление займа на сумму 112,6 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

«В рамках реализации программы «7-20-25», по состоянию на 10 августа 2019 года, принято 16 677 заявок на получение займа на сумму 188,2 млрд тенге. Из них одобрено 9 813 заявок на предоставление займа на сумму 112,6 млрд тенге», - сообщили в регуляторе.

Напомним, жилье по программе «7-20-25» могут получить граждане Казахстана, имеющие постоянный доход и не имеющие собственного жилья на момент подачи заявления. Ставка вознаграждения по программе составляет 7% в год. Первоначальный взнос по ипотечным кредитам - 20%. Срок займа - до 25 лет.